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Фильберт: Скоро жители Германии не смогут оплачивать коммунальные услуги
Цены на электроэнергию в Европе уже обновили исторические максимумы. На фоне их роста арендодатели в Германии начали сокращать часы подачи горячей воды и отопления. Уже как минимум 600 квартир теперь будут получать горячую воду с 4 до 8 утра, с 11 утра до 1 часа дня и с 5 до 9 вечера. По словам эксперта из Германии, блогера Сергея Фильберта, эту страну ожидает очень морозная история.
Основная проблема в том, что продукты очень сильно дорожают. То есть, пока еще работают старые сети поставок, но уже начинаются протесты. К примеру, в Голландии уже протесты среди фермеров. Сам кризис основан на топливной проблеме, в которую нас сейчас завело наше правительство. Сейчас начинают приходить первые расчеты за коммуналку, и людям приходится доплачивать в два-три раза больше. К зиме это может увеличиться до 2-3 раз, и простой обыватель не сможет никак больше это оплачивать. Первые коммунальные службы уже включают горячую воду только по часам, то есть, начали экономить, потому что особенно в Восточной Германии с инфраструктурными поставками мазута, дизеля и газа очень много связано с Россией, и сейчас это все неожиданно уменьшается. И там уже начинаются вот такие проблемы с водой. Мы раньше смеялись здесь, что вам в Советском Союзе воду включали только зимой горячую, а сейчас у нас тут так же летом отключают. Тем более что немцы понимают, что это все из-за того, что наши политики по непонятным для всех причинам отвечают интересам Запада и так сильно уничтожают экономику и инфраструктуру в Германии, что сильно отражается на топливе. Соответственно, продукция связана с энергетикой, и все сейчас становится очень дорого, причем заметно.
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