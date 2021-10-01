Филиал кафедры культурологии БГУКИ открыли в Институте китаеведения БГУ

Все больший интерес проявляют белорусские ученые, белорусские студенты к китайской культуре. Это очень перспективный вектор развития, и где, как не в Институте Конфуция получать информацию из первых рук, общаться с носителями языка и культуры. Мы очень надеемся, что мы станем лучше понимать китайскую культуру, но в то же время нашим китайским магистрантам, аспирантам, студентам будет проще на базе этой кафедры осуществлять такие междисциплинарные исследования, которые у нас проводятся в сфере гуманитаристики.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств