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Филиал кафедры культурологии БГУКИ открыли в Институте китаеведения БГУ

Еще одна глава стратегического партнерства между Беларусью и КНР - сотрудничество в гуманитарной сфере: филиал кафедры культурологии БГУКИ открыли в Институте китаеведения имени Конфуция БГУ. Символично, что такой образовательный диалог пришелся на Год народного единства и столетие Белорусского государственного университета. Задача нового структурного подразделения - это и укрепление научных связей в области китаеведения, и более углубленная подготовка студентов университета культуры и искусств. Только за последние годы в одном из ведущих культурных вузов магистерский и кандидатский статусы получили свыше полусотни китайских студентов.

Мы продолжаем двигаться в правильном направлении, когда вузы Беларуси взаимообогащают друг друга и в учебном процессе, и в интеллектуальном направлении, и когда наши студенты видят разные походы и на этом только учатся. Основная сверхзадача - постигать друг друга, как бы это банально не звучало, потому что Китай бесконечен.
Дмитрий Медведев, первый проректор БГУ
Все больший интерес проявляют белорусские ученые, белорусские студенты к китайской культуре. Это очень перспективный вектор развития, и где, как не в Институте Конфуция получать информацию из первых рук, общаться с носителями языка и культуры. Мы очень надеемся, что мы станем лучше понимать китайскую культуру, но в то же время нашим китайским магистрантам, аспирантам, студентам будет проще на базе этой кафедры осуществлять такие междисциплинарные исследования, которые у нас проводятся в сфере гуманитаристики.
Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств

Межкультурный диалог продолжат тематические конференции и круглые столы. А после перерезания ленты гости отправились на обзорную экскурсию по Институту китаеведения. В учреждении есть богатая библиотека в 6,5 тысячи книг. Фондовое собрание - это не только популярная художественная литература Поднебесной, но и пособия по изучению китайского.

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