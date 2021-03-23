Фильм Агентства теленовостей "BYPOLицай" о том, как появилась инициатива BYPOL

Информационные вбросы, что силовики массово срывают погоны, - попытки подорвать единство страны изнутри. Впрочем, признаем, что отдельные сбежавшие предатели все же есть. Они и создали в Польше объединение по интересам - так называемый BYPOL. Оттуда и информационные вбросы, призывы к дворовой активности и радикализации протестов. О том, как появилась инициатива BYPOL?



И почему беглые силовики молчат о жертвах собственного произвола? Назовем имена тех, кто сливал информацию, но оставался в тени. Фильм Агентства теленовостей "BYPOLицай". Мандат на предательство - смотрите завтра в 8 вечера на "Беларусь 1".



