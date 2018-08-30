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Фильм Агентства теленовостей "Диагноз: жизнь" смотрите сегодня вечером
Cегодня сразу после "Панорамы" смотрите фильм Агентства теленовостей "Диагноз: жизнь". Герои проекта - это дети, которые перенесли онкологическое заболевание и сегодня находятся в ремиссии.
Откуда берется рак, неизвестно. Но, к счастью, сегодня знают, как с ним бороться. А вот что происходит дальше, после выздоровления, когда наступает так называемая ремиссия? Как наверстать то время, которое пришлось провести в больницах и под капельницами? Для многих ребят, которые сегодня все еще борются с болезнью, этот фильм может стать еще одной мотивацией к выздоровлению.
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