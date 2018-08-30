Фильм Агентства теленовостей "Диагноз: жизнь" смотрите сегодня вечером

Откуда берется рак, неизвестно. Но, к счастью, сегодня знают, как с ним бороться. А вот что происходит дальше, после выздоровления, когда наступает так называемая ремиссия? Как наверстать то время, которое пришлось провести в больницах и под капельницами? Для многих ребят, которые сегодня все еще борются с болезнью, этот фильм может стать еще одной мотивацией к выздоровлению.