Фильм Алеси Высоцкой "Расстрелянное детство" стал лучшим документальным фильмом фестиваля "Вечный огонь" в Волгограде

ХI Международный фестиваль "Вечный огонь" собрал в Волгограде участников из 310 точек необъятной России и еще десятка стран, тех, кто понимает, как важно помнить и доносить историческую правду о Великой Отечественной войне.

Сегодня в белорусских фильмах о войне не только рассекреченные документы из глубины архивов спецслужб, но и горькая правда о геноциде, от которой щемит сердце.

Детская братская могила - что может быть страшнее? Белорусская работа, представленная на фестивале, - фильм Агентства теленовостей "Расстрелянное детство" (автор - А.Высоцкая, режиссер - А.Игначков). Речь о чудовищной трагедии, которая произошла с воспитанниками Домачевского детского дома на границе Беларуси с Польшей и Украиной.

53 ребенка и воспитательница были увезены немцами в лес, раздеты и расстреляны. До трагической гибели фашисты издевались над детьми, использовали как биоматериал, брали кровь. С этой темой к нам обратились из местной школы. Их поисковики, а также неравнодушные люди, среди которых и молодой учитель-историк, раскопали новые факты. Так для меня лично и нашей творческой команды начались собственные поиски истины, встреча со свидетелями, родными спасенных. Раскрываются судьбы выживших.

У меня много съемок по геноциду белорусского народа, я был на местах массового захоронения, расстрелы - это очень тяжело. Это очень тяжело понять. Лежат останки со связанными сзади руками. Я видел, как скелет мамы обнимал скелет ребенка. Тимофей Гамзунов, оператор-постановщик, Агентство теленовостей

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С нами работали профессиональные реконструкторы. Историческая достоверность в каждой детали.

Самая сложная сцена, когда в кадре один ребенок, он видит грузовик, вещи, лежащие в грузовике, и понимает, что детей, с которыми она вчера игралась, уже нет. Она понимает, что их просто расстреляли. Александр Игначков, режиссер-постановщик фильма "Расстрелянное детство"

Когда пытаешься понять, что происходило и что чувствовали эти люди, тогда становится страшно. Это большая трагедия отдельного человека, который попал в эту круговерть, и всего народа. Артем Быков, актер, роль отца Таисы Шахметовой

Наказаны ли виновные в этом чудовищном преступлении? Кто эта девушка, которая не бросила детей, понимая, что везут их на верную смерть? Кто там - в братской могиле? Кому удалось выжить и как сложилась их судьба? И кого узнала сбежавшая из машины девочка в немце, который пересчитывал малышей по головам? Эту боль почувствовало и жюри фестиваля.