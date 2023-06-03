3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Фильм Алеси Высоцкой "Расстрелянное детство" стал лучшим документальным фильмом фестиваля "Вечный огонь" в Волгограде
ХI Международный фестиваль "Вечный огонь" собрал в Волгограде участников из 310 точек необъятной России и еще десятка стран, тех, кто понимает, как важно помнить и доносить историческую правду о Великой Отечественной войне.
Сегодня в белорусских фильмах о войне не только рассекреченные документы из глубины архивов спецслужб, но и горькая правда о геноциде, от которой щемит сердце.
Детская братская могила - что может быть страшнее? Белорусская работа, представленная на фестивале, - фильм Агентства теленовостей "Расстрелянное детство" (автор - А.Высоцкая, режиссер - А.Игначков). Речь о чудовищной трагедии, которая произошла с воспитанниками Домачевского детского дома на границе Беларуси с Польшей и Украиной.
53 ребенка и воспитательница были увезены немцами в лес, раздеты и расстреляны. До трагической гибели фашисты издевались над детьми, использовали как биоматериал, брали кровь. С этой темой к нам обратились из местной школы. Их поисковики, а также неравнодушные люди, среди которых и молодой учитель-историк, раскопали новые факты. Так для меня лично и нашей творческой команды начались собственные поиски истины, встреча со свидетелями, родными спасенных. Раскрываются судьбы выживших.
У меня много съемок по геноциду белорусского народа, я был на местах массового захоронения, расстрелы - это очень тяжело. Это очень тяжело понять. Лежат останки со связанными сзади руками. Я видел, как скелет мамы обнимал скелет ребенка.
Смотрите специальный репортаж "Вечный огонь"ЗДЕСЬ
С нами работали профессиональные реконструкторы. Историческая достоверность в каждой детали.
Самая сложная сцена, когда в кадре один ребенок, он видит грузовик, вещи, лежащие в грузовике, и понимает, что детей, с которыми она вчера игралась, уже нет. Она понимает, что их просто расстреляли.
Когда пытаешься понять, что происходило и что чувствовали эти люди, тогда становится страшно. Это большая трагедия отдельного человека, который попал в эту круговерть, и всего народа.
Наказаны ли виновные в этом чудовищном преступлении? Кто эта девушка, которая не бросила детей, понимая, что везут их на верную смерть? Кто там - в братской могиле? Кому удалось выжить и как сложилась их судьба? И кого узнала сбежавшая из машины девочка в немце, который пересчитывал малышей по головам? Эту боль почувствовало и жюри фестиваля.
Хочу отметить, что все единогласно поддержали эту работу. "Растрелянное детство" - это тоже Вечный огонь. Вечный огонь нашей памяти и нашей совести. Главная героиня родом из тех мест, где прошло мое послевоенное детство. И я, когда смотрел, для меня это было еще одно соприкосновение со своими ранними годами жизни".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все