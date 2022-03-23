Фильм АТН "Деструктив PRO" 23 марта в эфире "Беларусь 1"

Замысловатые схемы, сценарии и каналы: Комитет госконтроля раскрывает факты о том, как и кто подпитывал протесты и экстремизм в Беларуси. Вскрыты и теперь под контролем финансовые потоки, которые рекой текли в Беларусь на организацию деструктивной деятельности.



Причем, у каждого исполнителя были свои задачи - от поддержки оптимизма протестующих до написания нужных заказчику статей по белорусской повестке. Фильм Агентства теленовостей "Деструктив PRO" в эфире сегодня после "Панорамы".