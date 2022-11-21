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Фильм АТН "Динамо-82. Золотые. Искренние. Наши" смотрите 22 ноября

Главной победе белорусского футбола в эти дни 40 лет, но о ней и сейчас слагают легенды, а болельщики передают детали матчей чемпионского сезона из уст в уста. В 1982 году минское "Динамо" выиграло золотые медали чемпионата СССР, обойдя европейских грандов - тбилисское и киевское "Динамо", московский "Спартак". Основу той команды составляли воспитанники белорусских школ футбола. Минчане показывали самый прогрессивный футбол, который и сейчас выглядит современным. Даже 40 лет спустя.

По сей день встречаешь болельщиков, которым уже по 70, по 80 лет, подходят и благодарят. Подходят 40-летние, 50-летние - уже дети тех болельщиков, благодарят за то, что их родители, которые может быть умерли, приводили их на стадион, и они с тех пор любят футбол. То есть это самое главное. И сейчас они водят своих детей на стадион, хотят, чтобы их дети, может быть, стали такими, как мы, сделали что-то подобное. Вот это самое главное, что дала та победа.
Сергей Боровский, чемпион СССР по футболу - 1982

К этой дате Агентство теленовостей подготовило телефильм, который будет в эфире завтра на "Беларусь 1" в 20:00. В нем наша авторская группа постаралась воссоздать фактическую картину сезона устами главных героев.

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