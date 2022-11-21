Фильм АТН "Динамо-82. Золотые. Искренние. Наши" смотрите 22 ноября

По сей день встречаешь болельщиков, которым уже по 70, по 80 лет, подходят и благодарят. Подходят 40-летние, 50-летние - уже дети тех болельщиков, благодарят за то, что их родители, которые может быть умерли, приводили их на стадион, и они с тех пор любят футбол. То есть это самое главное. И сейчас они водят своих детей на стадион, хотят, чтобы их дети, может быть, стали такими, как мы, сделали что-то подобное. Вот это самое главное, что дала та победа.

Сергей Боровский, чемпион СССР по футболу - 1982