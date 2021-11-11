ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Фильм АТН - история одного мигранта из США, который просит убежища в Беларуси

Эта история одного мигранта из США, который просит убежища в Беларуси. Агентство теленовостей подготовило спецрепортаж про участника американских протестов Эвана Ньюмана, который нелегально перешел границу. Смотрите здесь

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все