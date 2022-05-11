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Фильм АТН о "Маладых талентах Беларусі" раскроет секрет выбора лучших с помощью радиоконкурса Белтелерадиокомпании
"Маладыя таленты Беларусі" - 10 лет на волне. Агентство теленовостей раскрывает историю одного из крупнейших конкурсов страны и зарубежья.
Проект Белтелерадиокомпании, который без единой копейки от участников помогает им взлететь на первые строчки ротаций на главной FM-волне страны. Как выбирают лучших, узнаем 11 мая после "Панорамы".
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