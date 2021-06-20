Фильм АТН о подвиге "зеленых фуражек" "Боевой расчет 41-го" смотрите во вторник в вечернем эфире на "Беларусь 1"

Эти люди не просто догадывались, а точно знали дату и время начала Великой Отечественной войны. Знали и до конца не верили, что фашистская Германия нарушит все договоры и вероломно вторгнется на территорию Советского Союза с намерением уничтожить не только эту страну, но и стереть с лица земли генетический код белорусов.