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Фильм АТН "Они сжигали Хатынь": интервью с людьми, которые разыскивали, допрашивали и судили убийц Хатыни
9-е Мая - это всегда про чувства и эмоции, которые переполняют от рассказов наших бабушек и дедушек, ушедших и живых свидетелей великой войны.
И все еще сложно поверить, что такие зверства совершали люди.
"Они сжигали Хатынь" - палачи из 118-го украинского батальона. Десятилетия информация о хатынских карателях была засекречена.
Было известно лишь о том, что деревню сожгли фашисты. Сравнительно недавно архивисты и историки с осторожностью стали говорить об украинских полицейских из 118-го батальона.
Они причастны к уничтожению небольшой лесной деревни на 26 домов и убийству 149 человек.
Антология преступления из уст карателей, признательные показания палачей, интервью с людьми, которые разыскивали, допрашивали и судили убийц Хатыни - в документальном фильме "Они сжигали Хатынь" из серии "Без срока давности".
Совместный проект Агентства теленовостей и Комитета госбезопасности Беларуси - смотрите в эфире "Беларусь 1".
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