Фильм АТН "Они сжигали Хатынь": интервью с людьми, которые разыскивали, допрашивали и судили убийц Хатыни

9-е Мая - это всегда про чувства и эмоции, которые переполняют от рассказов наших бабушек и дедушек, ушедших и живых свидетелей великой войны.

И все еще сложно поверить, что такие зверства совершали люди.

"Они сжигали Хатынь" - палачи из 118-го украинского батальона. Десятилетия информация о хатынских карателях была засекречена.

Было известно лишь о том, что деревню сожгли фашисты. Сравнительно недавно архивисты и историки с осторожностью стали говорить об украинских полицейских из 118-го батальона.

Они причастны к уничтожению небольшой лесной деревни на 26 домов и убийству 149 человек.

Антология преступления из уст карателей, признательные показания палачей, интервью с людьми, которые разыскивали, допрашивали и судили убийц Хатыни - в документальном фильме "Они сжигали Хатынь" из серии "Без срока давности".