Фильм АТН "Они убивали ангелов" стал призером фестиваля "Евразия.DOC"

Фильм Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании "Они убивали ангелов" стал призером фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC". Картину сегодня показали в кинотеатре "Беларусь". Награда вручена автору фильма - режиссеру Александру Атрашевскому.

Лента рассказывает о судьбах людей, выживших в лагере смерти Освенцим. Авторам удалось отыскать уникальные документы о белорусах, которых целыми эшелонами отправляли на юг Польши. Каждый пятый узник фашистских концлагерей был ребенком. Режиссер картины Александр Атрашевский - лауреат специальной премии Президента Беларуси. Зрителям хорошо знакомы другие его работы - проекты "Судьба гигантов", "Дело жизни".