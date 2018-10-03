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Фильм АТН "Они убивали ангелов" стал призером фестиваля "Евразия.DOC"

Фильм Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании "Они убивали ангелов" стал призером фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC". Картину сегодня показали в кинотеатре "Беларусь". Награда вручена автору фильма - режиссеру Александру Атрашевскому.

Лента рассказывает о судьбах людей, выживших в лагере смерти Освенцим. Авторам удалось отыскать уникальные документы о белорусах, которых целыми эшелонами отправляли на юг Польши. Каждый пятый узник фашистских концлагерей был ребенком. Режиссер картины Александр Атрашевский - лауреат специальной премии Президента Беларуси. Зрителям хорошо знакомы другие его работы - проекты "Судьба гигантов""Дело жизни".

Для участия в форуме были выбраны 24 ленты из 12 стран. Белтелерадиокомпания презентовала сразу два фильма. "Белорусская граница. Вековой рубеж" - также работа команды Агентства теленовостей.

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