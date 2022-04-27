Фильм АТН "Принятый вызов" - как сейчас живут пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС регионы Беларуси

Миг, когда жизнь остановилась, чтобы зазвучать снова. Не наша катастрофа, но наша беда. Они уезжали на пару дней, чтобы начать жизнь заново.Построить жилые дома, больницы, детские сады,школы. Собрать себя и свой мир снова.Не отдать треть своих земель. Жизнь после аварии на ЧАЭС. Фильм Агентства теленовостей "Принятый вызов".



Белорусская подстанция дает напряжение на линию, идущую на украинскую территорию. Шаг вынужденный. Скорее, жест доброй воли и рука помощи.



Денис Мороз, замминистра энергетики Беларуси:

Выполненные работы позволяют обеспечить возможность подачи напряжения на объекты Чернобыльской АЭС.

Понятно, никто и не ждал от украинцев спасибо, а уже тем более платы за электричество.





Чернобыльская АЭС, современный вид с высоты птичьего полета

Станция хоть и не рабочая, но ядерные отходы требуют нужной температуры в хранилищах.Оставшаяся без электричестваЧАЭС снова представляла угрозу. И об этом на весь мир трубили СМИ Украины и лично глава их внешнеполитического ведомства:

Плечо соседа, как это в новейшей истории бывало не раз, снова оказалось рядом. Благоу белорусов нет практики - рушить все старое. Линия Мозырь - ЧАЭС, законсервированная со времен развала Союза, содержалась, как положено. Вернуть ее к жизни после поручения Президента опытные энергетики смогли за сутки.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Спасти людей, минимизировать возможные катастрофические последствия. Эта же мотивация руководила белорусами и в 1986 году. И сегодня, и в те дни, где отлаживать жизнь приходилось с нуля,белорусы приняли вызов.

О работе ликвидаторов на ЧАЭС

Не наша катастрофа, но наша беда. Белорусские ликвидаторы наравне с украинцамирисковали жизнью.Вызов лично для себя принялтогда и Александр Барсуков.Служил в Гомельской милиции, а родом из ветковских мест.Ему было всего 20. Фото сделано буквально через два года.

Награды как летопись службы Родине. В 80-е довелось охранять общественныйпорядок на перевалах в Нагорном Карабахе. А когда на весь мир прогремело название украинского города Чернобыль, добровольцем вызвался и в зону отчуждения.

Картинки из прошлого часто мешают уснуть тем, кто видел это своими глазами. Крупнейшая в истории человечества радиационная катастрофа. В атмосферу попали порядка двух сотен различных радионуклидов. Отселение людей. Эта задача с большой психоэмоциональной нагрузкой.

Александр Барсуков, помощник Президента, инспектор по г. Минску, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС:

Александр Барсуков, помощник Президента, инспектор по г. Минску, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС:

Авария на ЧАЭС - "национальное экологическое бедствие"

Официально по мировым сводкам - "национальноеэкологическое бедствие".35 %выпадений радиоцезияв Европе пришлосьименно на белорусские земли. Ни одна из стран не пострадала сильнее.

Председатель Постоянной комиссии Палатыпредставителей Национального собрания Беларуси

Николай Васильков

отметил,

что последствия Чернобыля для Беларуси оказались наиболее тяжелыми по сравнению с другими странами. Подверглись загрязнению в Беларуси 23 % земель от общей площади, в Украине - 7 %, в РФ - 1,5 %. Из хозяйственного оборота было выведено 265 тыс. га земли, 340 предприятий снизили свою производительность. Было отселено около 38 тыс. человек, 200 тыс. человек уехали самостоятельно.

Жанна Чернявская выросла в одной из деревушекХойникского района. После аварии пришлось доучиваться уже не в родном городе. До ЧАЭС здесь рукой подать, по прямой - километров 60. В советское время никаких границ. Кто работал в том районе, кто на станции. Жизнь и судьбы белорусов иукраинцев переплетались.

Жанна Чернявская, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Восьмиклассница тогда мало понимала, что происходит, ночернобыльская трагедия прошлась по всей семье. Это фото они сделали с сестрой за несколько дней до переселения. Малышку увезли под Минск в санаторий со всеми детками. А ее отправили на Витебщину.

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