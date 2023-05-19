3.69 BYN
Фильм АТН "Расстрелянное детство" взял награду фестиваля "Вечный огонь"
Фильм Агентства теленовостей получил высокую оценку XI Международного фестиваля "Вечный огонь".
Творческая группа накануне вернулась из Волгограда с победной статуэткой "Родина-мать". Фильм "Расстрелянное детство" покорил сердца зрителей и жюри фестиваля и победил в номинации "Лучший документальный фильм". В конкурсе участвовали 310 работ 85-ти телерадиокомпаний из разных уголков России, а также 10-ти зарубежных стран. За годы своей истории фестиваль вырос в большой патриотический форум, где рождаются новые идеи.
Братская могила детей, что может быть страшнее? Фильм рассказывает о чудовищной трагедии, произошедшей в белорусском лесу на границе с Польшей и Украиной. Раскрываются судьбы воспитанников детского дома, с которыми зверски расправились фашисты. Автору фильма удалось найти свидетельства очевидцев и чудом выживших детей. Эта трогательная история не оставляет равнодушных. Фильм доступен на YouTube-канале Агентства теленовостей.
Кстати, большую зрительскую аудиторию собрала трансляция церемонии возложения цветов и венков к монументу Победы с участием главы государства 9 мая. Прямой эфир из белорусской столицы смотрели 1 млн 37 тыс. человек.