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Фильм АТН "Сердце Евразии" смотрите 23 марта на "Беларусь 1"

Город, подаривший крылья Советскому Союзу. Именно здесь учился Юрий Гагарин и познакомился со своей будущей женой. А еще это одна из газовых столиц России и место встречи двух частей света.

Сегодня после "Панорамы" отправимся в Оренбург - сердце Евразии, которое бьется в унисон с белорусским ритмом.

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