Фильм АТН "Турецкий гамбит" смотрите 27 мая на "Беларусь 1"

Турции предстоит горячий выбор. 28 мая в стране состоится второй тур президентских выборов. Как так получилось, что Реджеп Тайип Эрдоган, который уже укрощал инфляцию, сейчас потерял экономический нюх? Лира стремительно обесценивается. Кто стоит за кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу? И почему карта мигрантов в этой выборной кампании козырная? Услышим аналитику от экспертов и голос улиц Стамбула и Анкары.