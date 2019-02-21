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Фильм АТН "Воин - это призвание" смотрите 23 февраля

Танкисты, летчики, парашютисты... Истории героических поступков и семейные традиции. Как воспитать настоящего защитника Отечества? Во сколько лет можно начинать уроки допризывной подготовки? И кто сегодня готовит школьников к службе в армии? Ответы уже в эту субботу на "Беларусь 1".

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