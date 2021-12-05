Фильм АТН: "Жизнь на измене" - документальные истории предательства на примере агентов спецслужб Литвы

Чужие среди своих. Как становятся на сторону врага и что после этого происходит с новоиспеченными шпионами? Агентство теленовостей подготовило двухсерийный фильм "Жизнь на измене". Он рассказывает документальные истории предательства на примере агентов спецслужб Литвы.

Раскроем подробности шпионских дел, о которых знали единицы. Станут известны детали общения с иностранными спецслужбами и таких известных персоналий, как Илья Бегун или экс-дипломат Александр Соколовский.