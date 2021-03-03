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Фильм "Белорусская Super женщина" сегодня в вечернем эфире

О. Чемоданова: "Неважно, какого размера звезда, главное - как ты выполняешь свой долг"

В канун Дня милиции авторы новой серии проекта о женщинах встретились с офицером, руководителем, матерью, очень активной и харизматичной представительницей уж точно не слабого пола. За что коллеги называют ее человеком-алмазом и вечным двигателем? И чем наполнен день полковника милиции Ольги Чемодановой? Ответы - сегодня вечером в эфире "Беларусь 1".

Игуменья Гавриила - настоятельница женского монастыря в Гродно

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