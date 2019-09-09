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Фильм "Брэст. Тысячагадовы рубеж" расскажет малоизвестные факты о городе-юбиляре

Даже после всех праздничных мероприятий город над Бугом не отпускает нас… Специальный выпуск, посвященный Бресту, и сегодня в вечерней эфирной сетке Белтелерадиокомпании. Художественно-публицистический фильм "Брэст. Тысячагадовы рубеж" расскажет малоизвестные факты о городе-юбиляре, покажет исторические реконструкции с оригинальными режиссерскими ходами.

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