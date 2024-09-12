Фильм "Черный замок" откроет юбилейный кинофестиваль "Лістапад"

В кинотеатре "Беларусь" собрались критики, белорусская пресса и авторы киноленты. На обсуждение 2 часа 20 минут пересказанного романа Владимира Короткевича. Право на экранизацию романа выкупил "Беларусьфильм" более 10 лет назад у племянницы драматурга. Интерпретация детектива за белорусско-российской командой. Со стороны соседей режиссер и актеры, за которыми главные роли. Получилось развлекательное кино с батальными сценами. Часть сценария происходит в наше время. За историческими экстерьерами съемочная группа поехала по Беларуси (чего не было в фильме 1984 года). В кадре больше 50 достопримечательностей.