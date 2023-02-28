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Фильм "Каратели Дирлевангера" из цикла "Без срока давности" смотрите на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Лица тех, кто сжигал белорусские деревни. Фамилии карателей, которые убивали детей, стариков и женщин, а после войны работали учителями в школах. Рожденные в СССР и ставшие пособниками нацистов. Их место службы - батальон СС. Они участвовали практически в каждой масштабной карательной экспедиции. После войны предателей Родины искали по всему Союзу. Судили в Беларуси - там, где каратели и совершали свои преступления.

Смотрите во второй части фильма "Каратели Дирлевангера" из цикла "Без срока давности" - совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета госбезопасности - завтра, 1 марта, перед "Панорамой" на телеканале "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

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