Фильм "Каратели Дирлевангера" из цикла "Без срока давности" смотрите на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

Лица тех, кто сжигал белорусские деревни. Фамилии карателей, которые убивали детей, стариков и женщин, а после войны работали учителями в школах. Рожденные в СССР и ставшие пособниками нацистов. Их место службы - батальон СС. Они участвовали практически в каждой масштабной карательной экспедиции. После войны предателей Родины искали по всему Союзу. Судили в Беларуси - там, где каратели и совершали свои преступления.