Фильм Ксении Лебедевой об истинном лице движения "97 %" смотрите 21 февраля на "Беларусь 1"

Есть элементы, которым вовсе не интересен созидательный путь, их оружие - разрушение. Несколько недель назад единовременно прекратили существовать все чаты - 97 %, где продвигался не только экстремизм, но и происходила вербовка.



Мы об этом говорили и будем говорить - репортажи АТН, фильмы, вся правда о тех самых якобы мирных протестах. Те, кто не верил или сомневался, садитесь и смотрите правду, о которой так просили беглые. Премьера! Наш корреспондент Ксения Лебедева сейчас работает с материалами, и 21 февраля смотрите детали операции "Зима на дворе". Истинное лицо движения "97 %".