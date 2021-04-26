Фильм "Неброшенная земля" о том, как возрождались пострадавшие территории после аварии на ЧАЭС

Итоги 35-летней работы по ликвидации последствий аварии и возрождению пострадавших земель.



3 млрд рублей выделено на реализацию новой пятилетней госпрограммы. Акцент - на социальной защите пострадавшего населения и реабилитации земель. Агентство теленовостей к годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС подготовило фильм о том, как возрождались пострадавшие территории. Что предпринято и что еще предстоит сделать? "Неброшенная земля" - смотрите сегодня на "Беларусь 1" в 20:30.