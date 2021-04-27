ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Фильм "Неброшенная земля" смотрите на YouTube-канале АТН

Агентство теленовостей к очередной годовщине чернобыльской катастрофы подготовило фильм "Неброшенная земля". Его премьера состоялась в эфире нашего канала. Никаких фейков, домыслов - только факты и кадры из Гомельской области и той ее части, которая 35 лет назад оказалась под техногенным ударом. Смотрите видео на YouTube-канале Агентства теленовостей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все