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Фильм "Неброшенная земля" смотрите 26 апреля на "Беларусь 1"
Итоги 35-летней работы по ликвидации последствий аварии и возрождения пострадавших земель подведем в эфире. Расскажем, как возвращали к жизни четверть территории Беларуси, и куда пойдут 3 миллиарда рублей, выделенные на реализацию новой пятилетней госпрограммы.
Фильм Агентства теленовостей "Неброшенная земля" смотрите в понедельник.
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