Фильм "Нирвана. Выстрел в сердце" - о настоящем мужчине, верном товарище, сыне, муже и отце

Годовщине гибели старшего лейтенанта Дмитрия Федосюка с позывным "Нирвана" посвящается.



28 сентября в вечернем эфире "Беларусь 1" фильм о сотруднике группы "А", который погиб при исполнении служебного долга осенью 2021 года.



Как Дмитрий Федосюк стал частью элитного подразделения? За что отдал свою жизнь и каким его запомнили близкие? О настоящем мужчине, верном товарище. О сыне, муже и отце. Сегодня сразу после "Панорамы" повтор фильма "Нирвана. Выстрел в сердце".