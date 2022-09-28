ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Фильм "Нирвана. Выстрел в сердце" - о настоящем мужчине, верном товарище, сыне, муже и отце

Годовщине гибели старшего лейтенанта Дмитрия Федосюка с позывным "Нирвана" посвящается.

28 сентября в вечернем эфире "Беларусь 1" фильм о сотруднике группы "А", который погиб при исполнении служебного долга осенью 2021 года.

Как Дмитрий Федосюк стал частью элитного подразделения? За что отдал свою жизнь и каким его запомнили близкие? О настоящем мужчине, верном товарище. О сыне, муже и отце. Сегодня сразу после "Панорамы" повтор фильма "Нирвана. Выстрел в сердце".

Новости по теме:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все