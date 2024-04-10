Фильм о Батьке Минае и партизанском движении в Беларуси начнут снимать в августе

Фильм о партизане номер один - Батьке Минае. Старт съемок запланирован на август 2024 года. Инициатором создания новой военной ленты стал народный артист России Игорь Угольников. Он же основатель киностудии "Военфильм" и продюсер фильма "Брестская крепость".

Российская сторона предоставит военную технику, операторов и художников. Две трети съемочной группы пополнят белорусские специалисты. За нашими и большинство ролей. Съемки пройдут не только в Беларуси, но и на площадке кинопарка "Москино", и в студиях Военфильма.