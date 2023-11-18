Фильм о Батьке Минае выйдет в прокат к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Это очень важное направление в плане патриотического воспитания, молодые люди будут смотреть. У нас сегодня в гостях Игорь Угольников, он председатель жюри. И мы хотим с ним тоже навести близкие отношения, контакты, чтобы в дальнейшем производить совместные фильмы. Мы показали ему нашу студию, хоть он ее и знал, он давно здесь бывал, работал с этой студией. Посмотрел наши условия, согласился. У нас очень хорошие возможности наших цехов производственных, у нас есть более 1300 оружия и т.д. Поэтому мы готовы такие фильмы снимать.

Юрий Алексей, гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм"