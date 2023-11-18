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Фильм о Батьке Минае выйдет в прокат к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Премьерный фильм о Батьке Минае выйдет на широкие экраны в мае 2025 года, к 80-летию победы над фашизмом.
Это совместное заявление менеджмента Национальной киностудии "Беларусьфильм" и российской студии "Военфильм", которую возглавляет народный артист России Игорь Угольников. Съемки стартуют летом в Беларуси. Здесь же планируют набирать и актерский состав. Озвучат и смонтируют полнометражную ленту в Минске. Московских специалистов привлекут для компьютерной графики. Напомним, сценарий новой драмы привез накануне сам Угольников и рассказал о нем в рамках открытия XXIX кинофестиваля "Лістапад".
Это очень важное направление в плане патриотического воспитания, молодые люди будут смотреть. У нас сегодня в гостях Игорь Угольников, он председатель жюри. И мы хотим с ним тоже навести близкие отношения, контакты, чтобы в дальнейшем производить совместные фильмы. Мы показали ему нашу студию, хоть он ее и знал, он давно здесь бывал, работал с этой студией. Посмотрел наши условия, согласился. У нас очень хорошие возможности наших цехов производственных, у нас есть более 1300 оружия и т.д. Поэтому мы готовы такие фильмы снимать.
Сегодня второй день международного кинофорума. И в нем "лістапад" соглашений о сотрудничестве. Культурные связи закрепили подписью с "Татаркино". Речь о международных синема шла с казахскими и сирийскими съемочными группами.
И пока одни ленты лишь на стадии мозгового штурма, другие активно оценивают в рамках пяти конкурсных программ "Лістапада". Стартовали с "Кино молодых" в кинотеатре "Беларусь". "Киношники" вчера впервые показались одновременно в 91-м кинозале страны. Комедия стала фильмом-открытием. Сегодня 85 минут ленты, созданной режиссером-дебютантом Кириллом Халецким, - на суд жюри и киноманов.
Весь ближайший месяц лента будет под грифом "конкурсная". "Киношники" вернутся в белорусские кинотеатры 14 декабря и сразу в широкий прокат.
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