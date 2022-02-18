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Фильм о погибшем офицере с позывным Нирвана смотрите 23 февраля на "Беларусь 1"
23 февраля в эфире "Беларусь 1" смотрите фильм Агентства теленовостей о настоящем мужчине, верном товарище, сыне, муже и отце. Нирвана - это позывной офицера группы "А" Дмитрия Федосюка. Старший лейтенант погиб при исполнении осенью 2021 года. Убийство сотрудников (а жертв могло быть больше) планировали! Фильм раскроет подробности случившегося в тот роковой день и расскажет, каким был Дмитрий.
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