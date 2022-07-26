Фильм о заслуженном тренере по художественной гимнастики Ирине Лепарской смотрите 26 июля на "Беларусь 1"

27 июля праздник в большой семье художественной гимнастики - юбилей заслуженного тренера Беларуси, главного тренера нашей сборной Ирины Лепарской. А сегодня в эфире "Беларусь 1" фильм об Ирине Юрьевне, эксклюзивный материал с участием спортсменов и тренеров с мировым именем.