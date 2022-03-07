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Фильм "Озаричи" в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" смотрите 10 марта
Лагерь смерти на переднем крае обороны. 50 тысяч стариков, женщин и детей нацисты выставили живым щитом перед наступающими частями Красной армии. При этом людей использовали как бактериологическое оружие, заразив их сыпным тифом, чтобы болезнь перекинулась на солдат Рокоссовского. Вермахт согнал людей в болота под открытым небом. Немецкой армии помогали коллаборанты - служащие 11-го охранного полицейского батальона войск СС. Отвечать за преступления им пришлось в 70-е годы. Как разыскивали госпреступников, что они говорили на следствии и как вели себя на допросах? Уголовные дела из Центрального архива КГБ легли в основу совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета госбезопасности "Без срока давности". Первый фильм "Озаричи" в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" 10 марта.
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