Фильм "Пандемия" - 11 декабря вечером смотрите две серии

Как наша страна выбрала свой путь в борьбе с пандемией и не прогадала? Почему в свое время не закрыли границы, предприятия и школы? Как лечили первых пациентов и что изменилось в медкарте больных с приходом четвертой волны? Как доставали и доставляли вакцину? И почему сейчас вступили в гонку по производству своей? Журналисты Агентства теленовостей подготовили двухсерийный фильм "Пандемия". Смотрите сегодня вечером в 18:10 первую и вторую серии.