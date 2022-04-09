Фильм "Под слоем бетона" из цикла "Тайны следствия" - о загадочном убийстве в Могилеве

О загадочномубийствев Могилеве рассказывает двухсерийный фильм "Под слоем бетона" из цикла "Тайны следствия". Весной 2016 года в городе пропал владелец автомастерской. Бизнесмена искали на протяжении двух недель. Его тело нашли в одном из гаражей предприятия, труп был закопан в смотровой яме, а сверху выполнена бетонная стяжка.



Какой был мотив убийства и что на самом деле скрывали заказчик и исполнитель? Откровения тех, кто расследовал дело, и версия самих подсудимых. "Под слоем бетона" - в субботу и воскресенье, 9 и 10 апреля. Новые серии из цикла "Тайны следствия" на "Беларусь 1".