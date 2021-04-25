Фильм "Подавляющее меньшинство" о публичных признаниях заговорщиков группы Статкевича-Тихановского

Что такое диктатура меньшинства? Агентство теленовостей подготовило фильм, рассказывающий, как группа Статкевича-Тихановского и их соратники собирались подмять под себя общественное мнение Беларуси и совершить цветную революцию. Под вывеской "Страна для жизни" перед белорусами пытались разыграть спектакль о том, как разгневанное большинство собирается взять власть.



Для этого использовались и методы психологической борьбы, и фальсификации, и подкуп активистов, и даже подготовка к уличной войне. В фильме "Подавляющее меньшинство" мы покажем публичные признания заговорщиков, что им нужны не выборы, а протесты и то, что было скрыто, пока делом беломайдана не занялись следователи. Смотрите сегодня27 апреля на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".