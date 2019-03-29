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Фильм-призер. Проект АТН о легенде белорусского тенниса Максиме Мирном
Фильм Агентства теленовостей "Макс Мирный. Life" занял третье место в номинации "Спорт и личность" на XIII Международном фестивале спортивных фильмов "Атлант". Лента снята в стиле документального рассказа о легендарном белорусском теннисисте. Автор фильма - специальный корреспондент АТН Анна Эйсмонт - вместе с героем переживает все значительные события его жизни: от первых кортов столичного завода МАЗ, где Мирный начинал свою спортивную карьеру, до побед в турнирах Большого шлема и звания олимпийского чемпиона. Максим Мирный стал гидом съемочной группы АТН на турнирах "Ролан Гаррос" и US Open во Флориде, где находится его дом, и в Академии американского теннисиста Ника Боллетьери, где занимался в юношестве.
Сегодня приз торжественно вручили представителям посольства Беларуси в Москве. Автор фильма - моя коллегаАнна Эйсмонт - не смогла лично присутствовать на награждении. В эти дни она работает над другими не менее интересными творческими проектами.
Международный фестиваль спортивных фильмов "Атлант" проводится в Липецкой области. В этот раз в конкурсе участвовало около 100 работ. Это документальные киноленты и художественные картины, короткометражки и многосерийные фильмы, телевизионные программы и передачи о взрослом и детском спорте.
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