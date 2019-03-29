Фильм-призер. Проект АТН о легенде белорусского тенниса Максиме Мирном

Фильм Агентства теленовостей "Макс Мирный. Life" занял третье место в номинации "Спорт и личность" на XIII Международном фестивале спортивных фильмов "Атлант". Лента снята в стиле документального рассказа о легендарном белорусском теннисисте. Автор фильма - специальный корреспондент АТН Анна Эйсмонт - вместе с героем переживает все значительные события его жизни: от первых кортов столичного завода МАЗ, где Мирный начинал свою спортивную карьеру, до побед в турнирах Большого шлема и звания олимпийского чемпиона. Максим Мирный стал гидом съемочной группы АТН на турнирах "Ролан Гаррос" и US Open во Флориде, где находится его дом, и в Академии американского теннисиста Ника Боллетьери, где занимался в юношестве.