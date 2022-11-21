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Фильм про историческое прошлое Беларуси снимают немецкие документалисты
Немецкие документалисты снимают фильм об историческом прошлом Беларуси. Одной из точек посещений съемочной группы стала Хатынь. Главная цель - осветить и донести правду, что на самом деле происходило в годы Великой Отечественной войны и показать как можно больше памятных мест. Делегации рассказали, что произошло в роковое утро 1943 года, как заживо сожгли мирных жителей. В память о погибших возложили цветы к Вечному огню. Некоторые не смогли сдержать слез.
О том, что войну начала Германия и Гитлер, говорят открыто. Это факт. Бесспорно то, что этой агрессивной войны, Второй мировой войны, не должно было быть, этого нужно было не допустить. Это была война против славянских народов, против Советского Союза. Но мы не можем изменить прошлое. Это случилось, и мы, как потомки, должны помнить о том, что это не должно повториться. Это наша задача.
Хатынь - это незаживающая рана на сердцах белорусов. И сегодня, когда переписывается история, искажаются факты - наша задача - сохранить правду и донести ее будущим поколениям.
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