Фильм про историческое прошлое Беларуси снимают немецкие документалисты

О том, что войну начала Германия и Гитлер, говорят открыто. Это факт. Бесспорно то, что этой агрессивной войны, Второй мировой войны, не должно было быть, этого нужно было не допустить. Это была война против славянских народов, против Советского Союза. Но мы не можем изменить прошлое. Это случилось, и мы, как потомки, должны помнить о том, что это не должно повториться. Это наша задача.

Людвиг Зигфрид, общественный активист общества "Круг друзей Нейдорф - Домачево"