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Фильм-расследование "20 ТЕРРОР 21" смотрите 13 июля на ОНТ
Коллеги с телеканала ОНТ продолжают разоблачать участников террористических ячеек, а также их западных кураторов.
Растеряв и без того незначительную поддержку белорусов, самопровозглашенные лидеры протестов призывали своих сторонников к откровенной террористической деятельности. Примеров много. Здесь и попытка поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области. Также идут процессуальные действия по поводу объекта связи российской воинской части под Вилейкой. По данным спецслужб, его пытались взорвать. Еще один пример террора - покушение на журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка. Установлено, что приказы поджигать, взрывать и убивать шли из-за рубежа от гражданина Германии через телеграм-чат.
Сразу две серии фильма "20 ТЕРРОР 21" со всеми подробностями, к счастью, неудавшихся террористических атак смотрите 13 июля в 20:00 и 21:00 на ОНТ.
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