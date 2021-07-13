Фильм-расследование "20 ТЕРРОР 21" смотрите 13 июля на ОНТ

Растеряв и без того незначительную поддержку белорусов, самопровозглашенные лидеры протестов призывали своих сторонников к откровенной террористической деятельности. Примеров много. Здесь и попытка поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области. Также идут процессуальные действия по поводу объекта связи российской воинской части под Вилейкой. По данным спецслужб, его пытались взорвать. Еще один пример террора - покушение на журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка. Установлено, что приказы поджигать, взрывать и убивать шли из-за рубежа от гражданина Германии через телеграм-чат.