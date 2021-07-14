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Фильм-расследование ОНТ "20 ТЕРРОР 21" - очередное подтверждение внешнего вмешательства в дела Беларуси
Очередной информационной бомбой и подтверждением внешнего вмешательства в дела Беларуси стали материалы фильма-расследования наших коллег с телеканала ОНТ.
Растеряв и без того незначительную поддержку белорусов, находясь в полной зависимости у своих западных кураторов, самопровозглашенные лидеры протестов призывали своих сторонников к настоящей террористической деятельности.
Таким "недолидером" себя возомнил руководитель радикального telegram-чата ОГСБ Денис Хромов (он же Денис Хофман). Под ником ДИС он руководил всей деструктивной деятельностью участников чата. Одной из таких диверсий должен был быть подрыв узла связи Военно-морского флота России.
Покушение на Григория Азаренка
А вот яркий пример индивидуального террора. Покушение на журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка. 1 июля на него возле дома напали неизвестные, в планы которых входило отрезать ему язык, а, возможно, и ликвидировать. В карательный список также входили и другие тележурналисты.
Исполнитель заказного убийства Дмитрий Сосновский был готов к такому. Он вовсю обсуждает, как это можно сделать и где.
Но коварным планам заговорщиков не суждено было сбыться. Как сообщили в Комитете госбезопасности, все фигуранты террористических ячеек, которыми руководили из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. В данный момент следствие идет сразу по нескольким эпизодам.
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