Фильм-расследование телеканала ОНТ "Рейс Афины - Вильнюс. Разбор полета"

Роман Протасевич: У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас обоих сильные характеры, и явно будут проблемы. Я думал, что единственный раз, как и когда будут лететь и перемещаться, это было за 40 минут до вылета. Был и этот человек. Случается такая ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал: реально меня просто подставили. Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу! Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами, которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причем, массовыми. Подобные действия уже были. Особенно интересно наблюдать, как оперативно приходила интернет-реакция на инцидент. Например, некоторые деятели из оппозиции сделали свои заявления еще до того, как все произошло.