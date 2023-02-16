Фильм "Сахалин: ближе некуда!" - 16 февраля в эфире "Беларусь 1"

Сегодня в вечернем эфире канала "Беларусь 1" перенесемся на Дальний Восток. Новый фильм из цикла "Ближе некуда" посвящен Сахалинской области. Регион граничит с Камчатским, Хабаровским и Приморским краями, на юге - с Японией. Это единственная область в России, состоящая только из островов, и самый большой из них - Сахалин. В регионе много белорусского - от молочной продукции до газомоторных автобусов и агрогородка, построенного по нашей технологии. Что еще можно встретить на острове? Как выращивают белорусский картофель? Зачем в драники добавляют пиво? И что это за вид развлечения такой - крабалка? После "Панорамы" фильм Агентства теленовостей "Сахалин: ближе некуда!".