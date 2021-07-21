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Фильм "Страна для жести" смотрите в вечернем эфире на "Беларусь 1"

Вся история с санкциями, давлением и террором началась в конце 2019-го. Когда бригада крепких ребят стала колесить по Беларуси, выискивая недовольных.

Агентство теленовостей подготовило фильм, посвященный активистам Тихановского, которые собирались "подмять" страну под себя, чтобы потом "вылепить" из нее нечто по своему образу и подобию. Смотрите сегодня в нашем вечернем эфире.


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