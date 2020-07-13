ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Судьба гигантов" текстильной промышленности. Обсуждаем тему с экспертами в 19:20 на "Беларусь 1"

Открытый показ: обсуждаем тему в эфире

Премьера сегодня в

19:20

. Прямо в студии на Макаенка, 9 фильм обсудят эксперты. "Открытый показ" смотрите на

"Беларусь 1"

и спутниковом канале

"Беларусь 24".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все