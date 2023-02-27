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Фильмы легендарного режиссера Оливера Стоуна "Украина в огне" и "В борьбе за Украину" покажет "Беларусь 1"

Большая премьера! 1 и 2 марта "Беларусь 1" покажет фильмы легендарного Оливера Стоуна "Украина в огне" и "В борьбе за Украину".

Режиссер (обладатель трех премий "Оскар") рассказывает всю подноготную цветных революций в Украине, как Запад готовил и совершил госпереворот.

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