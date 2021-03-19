Философский реквием "Вечер" сегодня в Купаловском театре

Долгожданный "Вечер" - сегодня в Купаловском. Философский реквием в авторстве кассового драматурга Алексея Дударева снова вернулся в афишу театра. История о трех жителях умирающей деревни без даты рождения в паспорте шла без перерывов с 2006 года. Гастроли с аншлагом от Бреста до Владивостока. Сегодня, спустя 8 месяцев молчания, народный артист СССР Геннадий Овсянников, заслуженная артистка Беларуси Тамара Миронова и новоиспеченный актер Купаловского Василий Сушицкий возобновят спектакль. Большая часть зала будет заполнена, еще можно приобрести квиток на показ. Всего в афише запланировано семь "Вечеров" - до 28 апреля.