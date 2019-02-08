Философы из Беларуси и математики из России объединились, чтобы реализовать совместный проект

Цифровая экономика, криптовалюта и образовательная робототехника. Эти вопросы в Москве обсудят философы из Беларуси и математики из России. Ученые объединились, чтобы реализовать совместный проект, который поможет человеку лучше адаптироваться к эпохе роботизации и цифровой реальности.



