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Философы из Беларуси и математики из России объединились, чтобы реализовать совместный проект

Цифровая экономика, криптовалюта и образовательная робототехника. Эти вопросы в Москве обсудят философы из Беларуси и математики из России. Ученые объединились, чтобы реализовать совместный проект, который поможет человеку лучше адаптироваться к эпохе роботизации и цифровой реальности.

На конференции обсудят вопросы криптовалют, образовательной робототехники, а также новые транспортные системы, которые возможны в компьютерной реальности.

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