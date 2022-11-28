Сохранение памяти о нашем героическом прошлом. Финал автопробега республиканской акции "Символ единства" сегодня в Узде

Минская область - моя самая любимая и самая родная. Но хочу отметить, что по всей стране наши гордость и богатство - это наши люди. Настоящие патриоты своей страны, инициативные. Всего на территории нашей страны находится около 40 тысяч памятных мест, братских могил и мемориалов. И все эти места мы хотим оцифровать в течение 5 лет. Но уже оцифровано около 1000 памятников и по той активности в стране мы понимаем, что не за 5 лет, а намного раньше мы справимся с поставленной задачей

Анна Харута, заместитель председателя РОО "Патриоты Беларуси"