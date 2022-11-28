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Сохранение памяти о нашем героическом прошлом. Финал автопробега республиканской акции "Символ единства" сегодня в Узде

Гостеприимные регионы Минской области с их колоритом, одаренной молодежью и историческими местами навсегда останутся в памяти "Патриотов Беларуси".

Сегодня финал автопробега республиканской акции "Символ единства". Одной из последних его локаций стал Узденский район.

В парке Победы, где находится мемориал "Освобождение", прошел митинг. Основной посыл к молодежи - именно юным белорусам нести память о нашем героическом прошлом в будущее. По традиции гости возложили цветы к подножию памятника, также обменялись подарками - узденские школьники получили книжные закладки с фактами из истории Великой Отечественной войны. У самого же города сейчас есть и QR-код проекта "Сохраним историю".

В ответ представители региона подарили "Патриотам Беларуси" символическую "шестерню".

Школьникам Узденского района было очень приятно, что к нам приехали "Патриоты Беларуси", мы этому очень рады. Наша школа всегда участвует во всех патриотических мероприятиях. Участвуем в соревнованиях спортивных, а также всегда навещаем ветеранов Узденского района
Наталья Черноус, ученица СШ №1 г. Узда
Минская область - моя самая любимая и самая родная. Но хочу отметить, что по всей стране наши гордость и богатство - это наши люди. Настоящие патриоты своей страны, инициативные. Всего на территории нашей страны находится около 40 тысяч памятных мест, братских могил и мемориалов. И все эти места мы хотим оцифровать в течение 5 лет. Но уже оцифровано около 1000 памятников и по той активности в стране мы понимаем, что не за 5 лет, а намного раньше мы справимся с поставленной задачей
Анна Харута, заместитель председателя РОО "Патриоты Беларуси"

Отметим, в географии последнего дня автопробега и агрогородок Самохваловичи, а также Дзержинск и Столбцы. Ну а все итоги года исторической памяти, как и самой акции "Символ единства", за плечами у которой 118 районов и более 8 тысяч километров пути подведут 20 декабря в Минске.

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