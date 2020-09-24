Финал конкурса экостартапов проходит в Минске

Зеленые идеи для экологии и охраны природы. В Минске сегодня проходит финал республиканского конкурса экостартапов. Мебель из использованного пластика, новые способы изготовления бумаги и переработка пищевых отходов. 7 лучших проектов презентуют команды из всех регионов Беларуси и столицы. Проведение такого конкурса - инициатива Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.



Итоги конкурса подведут сегодня вечером. Победитель получит денежный приз, а также менторскую поддержку спонсоров для развития проекта.



