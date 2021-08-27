Финал конкурса "Мисс Беларусь" состоится 10 сентября

12-й Национальный конкурс красоты должен был состояться в прошлом году, но из-за пандемии пришлось перенести. В этом году провели дополнительные отборы. В итоге уверенной походкой в финал прошли 29 красавиц со всей страны. Сейчас у них плотный график - ежедневные репетиции, примерки, спорт и интервью. Красивый и эффектный финал состоится 10 сентября во Дворце спорта. Мисс Беларусь представит нашу страну на конкурсе "Мисс мира".



Подробности подготовки к шоу - в репортаже Нины Можейко. Мощный среди сильных и первый среди равных - это все про наш отечественный МАЗ. На эковерсии автобуса - электробусе - участницы конкурса "Мисс Беларусь" отправились в путешествие по цехам.



Не заходить за красную и желтую линии, двигаться строго по зеленой - как на подиуме. Только дефилирует по производственным площадям большинство девушек впервые. Здесь собирают МАЗы всех конфигураций. Но такого, точнее, таких, работники завода еще не видели. А вот некоторые красавицы перфоратор в руках держали.



От 174 и выше - рост имеет значение. А еще, конечно, возраст - до 24-х лет, белорусское гражданство и статус "не замужем". Технические требования к участницам прямо как на предприятии. Но по ГОСТу здесь не получится, каждая - индивидуальность. Да и конвейером национальный конкурс, который проводится раз в два года, не назовешь.







Впереди у девушек 5 дефиле. А чтобы все прошло гладко, несколько часов репетиций каждый день. Жесты, походка и даже настроение имеют значение. Корона достанется той, кто уверенно идет по жизни.



Белоруски входят втоп-20 самых красивых девушек в мире.



Рейтинг составлен по итогам международных престижных конкурсов. Кстати, у нас 200 корон. Белоруски - единственные представительницы на постсоветском пространстве в этом "чарте". И это не предел, ведь вместе с титулом "Мисс" и короной у нашей красавицы появится возможность покорить мир красотой своей личности. В графе профессия - акушерка, судмедэксперт, инженер лесного хозяйства и даже тьютор - воспитатель, который помогает адаптироваться особенным детям, разрабатывает для них индивидуальные учебные программы.

