Финал конкурса "Студент года" пройдет в декабре

Финал республиканского конкурса "Студент года" состоится в декабре, пишет БелТА.Уже прошли областные туры и заочный, квалификационный. По его итогам в финал вышли 16 человек.



Республиканский конкурс "Студент года" проводится для поддержки студентов с целью их социального признания и профессиональной реализации. Его основные задачи - развитие моделей и программ подготовки лидеров из числа студенческой молодежи, популяризация эффективных форм участия молодежи в общественной жизни, развитие творческого потенциала, поддержка социально значимой деятельности студенческой молодежи, повышение престижа знаний и популяризация профессии.



Во всех этапах конкурса могут принимать участие студенты, которые являются гражданами Республики Беларусь и обучаются на дневной форме в учреждениях высшего образования страны, имеют средний балл успеваемости по результатам последних двух семестров не менее 8,00, являются не менее года активными членами БРСМ, ведущими активную общественную жизнь, ведут научную, творческую и спортивную жизнь в своем вузе.



Конкурс организован Белорусским республиканским союзом молодежи при поддержке Министерства образования, государственных и частных структур, общественных и творческих организаций, средств массовой информации, заинтересованных в его проведении.



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