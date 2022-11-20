3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Финал конкурса "Студент года" пройдет в декабре
Финал республиканского конкурса "Студент года" состоится в декабре, пишет БелТА.Уже прошли областные туры и заочный, квалификационный. По его итогам в финал вышли 16 человек.
Республиканский конкурс "Студент года" проводится для поддержки студентов с целью их социального признания и профессиональной реализации. Его основные задачи - развитие моделей и программ подготовки лидеров из числа студенческой молодежи, популяризация эффективных форм участия молодежи в общественной жизни, развитие творческого потенциала, поддержка социально значимой деятельности студенческой молодежи, повышение престижа знаний и популяризация профессии.
Во всех этапах конкурса могут принимать участие студенты, которые являются гражданами Республики Беларусь и обучаются на дневной форме в учреждениях высшего образования страны, имеют средний балл успеваемости по результатам последних двух семестров не менее 8,00, являются не менее года активными членами БРСМ, ведущими активную общественную жизнь, ведут научную, творческую и спортивную жизнь в своем вузе.
Конкурс организован Белорусским республиканским союзом молодежи при поддержке Министерства образования, государственных и частных структур, общественных и творческих организаций, средств массовой информации, заинтересованных в его проведении.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов